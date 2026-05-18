Veliçkovski: Nëse LSDM nuk i mbështet amendamentet kushtetuese, Siljanovska-Davkova ose 150.000 qytetarë mund t'i propozojnë ato
Kryetari i partisë Republika e Re, Ivon Veliçkovski thotë se nëse LSDM nuk e mbështet nismën për amendamentet kushtetuese, ekzistojnë mundësi të tjera kushtetuese për t'i propozuar ato.
Sipas tij, një nga opsionet është që amendamentet të paraqiten nga presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, ndërsa një mundësi tjetër është që nisma të nisë me nënshkrimet e 150.000 qytetarëve.
"Meqenëse LSDM nuk e mbështet nismën për amendamentet kushtetuese, ekzistojnë mundësi të tjera: njëra është që Siljanovska-Davkova t'i paraqesë ato. Nëse as asaj nuk i lejohet të kundërshtojë Mickoskin si Filipçe, le të propozojmë 150.000 qytetarët me nënshkrime. Të dyja janë në dispozicion sipas nenit 130 të Kushtetutës", shkruan në profilin e tij në Facebook Veliçkovski.
Ai beson se Presidentja mund të propozojë amendamentet në mënyrë që Maqedonia të kthehet në, siç e thotë ai, "trenin" me Shqipërinë dhe Malin e Zi në rrugën evropiane.
"Presidentja mund të propozojë amendamente që Maqedonia e Veriut të kthehet në "trenin" me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Ky është opsioni më i shpejtë dhe më i lehtë", theksoi Veliçkovski.
Sipas tij, një hap i tillë do të ishte një iniciativë institucionale në drejtim të thirrjes për unitet kombëtar rreth axhendës evropiane.
"Kështu, me një iniciativë institucionale, ai do t'i përgjigjet thirrjes së Kryeministrit për "unitet kombëtar" për axhendën evropiane, të përsëritur nga Ministri Mucunski", shtoi ai./Telegrafi/