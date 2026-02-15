Ylli i Kosovës Vedat Muriqi po vazhdon të shkëlqejë këtë edicion te Mallorca.

Pas supergolit ndaj Real Betisit, Muriqi është bërë golashënuesi më i mirë në Evropë për gola me kokë, plot gjashtë sosh.

Përpos kësaj, ai ka barazuar rekordin e legjendës së Mallorcas Pierre Webo për më së shumti gola me kokë në një sezon, rekord që s’ishte prekur që nga sezoni 2010/11.

“ 6 – Vedat Muriqi është golashënuesi më i mirë me kokë në top pesë ligat evropiane këtë edicion dhe është bërë lojtari i parë i Mallorcas që shënon gjashtë gola me kokë në një sezon të vetëm që prej Pierre Webo në sezonin 2010/11”, raporton “OptaJose”.

Këtë edicion, Muriqi po kalon sezonin më të mirë të karrierës, për të qenë golashënuesi i dytë më mirë në La Liga me 16 gola, shtatë më pak se ylli i Real Madridit Kylian Mbappe.

Megjithatë, në anën tjetër – Mallorca po vuan për rezultate pasi renditen në pozitën e 18-të me 24 pikë./Telegrafi

