Sulmuesi Vedat Muriqi ka shënuar golin e radhës në La Liga për Mallorcan.

Ylli kosovar shënoi me kokë për ta ngushtuar epërsinë në derbin ndaj Real Betisit.

Pas harkimit të Darder, me pjesën e pasme të kokës Muriqi e la portierin mysafir thjesht të shtangur.

Ky është goli i 16-të i Muriqit në kampionatin spanjoll, shtatë më pak se Kylian Mbappe që po prinë./Telegrafi

