Vedat Muriqi magjepsës, realizon eurogol ndaj Real Betisit
Sulmuesi Vedat Muriqi ka shënuar golin e radhës në La Liga për Mallorcan.
Ylli kosovar shënoi me kokë për ta ngushtuar epërsinë në derbin ndaj Real Betisit.
Pas harkimit të Darder, me pjesën e pasme të kokës Muriqi e la portierin mysafir thjesht të shtangur.
Vedat Muriqi has pulled one back for home side. What a header, what a goal!
Mallorca 1-2 Real Betis pic.twitter.com/xCCFR0A5Mj
— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 15, 2026
Ky është goli i 16-të i Muriqit në kampionatin spanjoll, shtatë më pak se Kylian Mbappe që po prinë./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals