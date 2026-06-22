Vdes legjenda e muzikës, Clive Davis
Muzikëbërësi legjendar amerikan Clive Davis, i njohur si një nga figurat më me ndikim në industrinë botërore të muzikës, ka ndërruar jetë në moshën 94-vjeçare.
Sipas familjes së tij, ai ka vdekur në mënyrë paqësore në shtëpinë e tij në Manhattan, si pasojë e problemeve shëndetësore të lidhura me moshën.
Ai ishte i rrethuar nga familjarët dhe njerëzit e tij të afërt në momentet e fundit.
Clive Davis
Clive konsiderohet si një nga arkitektët e muzikës moderne, duke zbuluar dhe ndihmuar në karrierën e disa prej emrave më të mëdhenj të historisë së muzikës botërore, përfshirë Whitney Houston, Alicia Keys, Kelly Clarkson, Barry Manilow dhe shumë të tjerë.
Gjatë karrierës së tij disa dekadëshe, ka mbajtur pozita të rëndësishme në industrinë muzikore, përfshirë drejtimin e Columbia Records dhe më pas themelimin e Arista Records, duke ndikuar drejtpërdrejt në krijimin e dhjetëra hiteve globale.
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Familja e tij e ka përshkruar si një figurë të jashtëzakonshme që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në kulturën muzikore, duke theksuar se trashëgimia e tij artistike do të vazhdojë të jetojë përmes artistëve dhe këngëve që ai ka mbështetur gjatë jetës së tij.
Përveç karrierës profesionale, është vlerësuar edhe si një figurë familjare e përkushtuar, ndërsa njihej për eventet e tij të famshme para “Grammy Awards”, të cilat janë kthyer në traditë në industrinë muzikore. /Telegrafi/
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