Vdekja e tre kosovarëve në Vjenë - kush është përgjegjës?
Katër punëtorë, ndër ta tre kosovarë humbën jetën të martën e kaluar në një aksident tragjik në kantierin e ndërtimit në qarkun Alsergrund të Vjenës.
Pas tronditjes dhe pikëllimit, pyetja e cila vazhdon të parashtrohet gjithnjë e më shumë është: Kush është përgjegjës për këtë tragjedi?
Çfarë ndodhi saktësisht në kantierin e ndërtimit në Porzellangasse pranë Bauernfeldplatz(Bezirk 9), ku gjashtë apartamente të reja po ndërtohen në çatinë e një pallati klasik vjenez, mbetet kryesisht e paqartë.
Dëshmitarët kanë thënë se punëtorët pas punimeve të betonit, ishin ulur së bashku në skela duke pirë duhan në oborrin e ngushtë kur u rrënua skela: skela dhe kallëpet e betonit u rrënuan, pastaj u dëgjuan britma, të përcjellura me një përplasje të fuqishme nëpër skele dhe një e dëgjuar tjetër: bum. Pastaj pasoi heshtje.
Heshtje vdekjeprurëse, shkruan në artikullin përmbledhës të ngjarjes, gazeta austriake oe24.at, përcjell albinfo.at.
Siç është raportuar, shërbimet e emergjencës u njoftuan rreth orës 14:30. Vetëm pas një ore e gjysmë, shërbimi profesional i shpëtimit raportoi për një punëtor me lëndime të rënda në kokë dhe në shtyllën kurrizore. I lënduari është një shqiptar 45-vjeçar nga Maqedonia e Veriut, i cili u dërgua menjëherë në spital.
Albinfo.at merr vesh se gjendja e të lënduarit është stabile. Gjatë orëve në vijim, përmasat e plota të tragjedisë u bënë të qarta: e gjithë konstrukti i betonit, së bashku me pesë personat mbi të, ishin shembur, duke rënë në një hapësirë të kufizuar nën rrënoja dhe betonin e lagësht që gradualisht u ngurtësua. Zjarrfikësit u përpoqën t’i tërhiqnin viktimat me dorë, duke kërkuar përfundimisht përdorimin e pajisjeve të specializuara.
U vendosën dronë dhe shërbimi i ndihmës në rast fatkeqësish dërgoi ekipin e tij të vendndodhjes akustike dhe njësinë e qenve të kërkim-shpëtimit. Por, në fund pas gjitha përpjekjeve të tyre, shpëtimtarët u detyruan të pranonin se, të katër burrat që ishin raportuar të zhdukur ishin të vdekur.
Pesë fëmijë mbetën pa baballarët e tyre
Rasti tragjik në aksidentin e Vjenës ka prekur thellë komunitetin shqiptar ne Austri. Mediat sociale janë vërshuar me ngushëllime për familjet, miqtë dhe kolegët e tyre. Ngushëllime kishte edhe nga krerët politike në Kosovë si dhe nga Ambasada e Kosovës në Austri, e cila kjo e fundit ka treguar një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj këtij rasti. Me një minutë heshtje u nderuan viktimat edhe në mbledhjen e fundit nga qeveria e Kosovës, raporton albinfo.at.
Të tre viktimat nga Kosova kishin vite që jetonin në Vjenë. Te tre ishin te martuar dhe me fëmijë: Pajtim Bajrami(36)nga Klina e Ultë e Skenderajt la pas vetës gruan dhe dy vajza. Ish -veterani i UÇK-së, Asllan Musliu (49) nga Opoja e Prizrenit ka lëne pas gruan dhe një vajzë ndërkohë Istref Zekaj(46) nga fshati Mojstri i Istogut po ashtu ka lënë gruan dhe dy vajza. Edhe viktima i katërt, Elvis Babiq (32) boshnjak nga Novi Pazari ka qenë i martuar dhe me tre fëmijë.
Pas autopsisë, të gjithë viktimat janë dërguar në vendlindje dhe lamtumira e fundit iu është dhënë dje në varrezat e familjarëve të tyre.
Kush është fajtori i kësaj tragjedie?
Pas gjithë kësaj tragjedie, tashme pyetja esenciale është: Kush është fajtor për katastrofën dhe tragjedinë pasuese, dhe për këtë arsye duhet të përgjigjet për to në gjykatë dhe para të pikëlluarve – të cilët ka të ngjarë të bashkohen në procedurat me kërkesa të justifikuara për kostot – është ende plotësisht e paqartë. Nga njëra anë, është kontraktuesi i projektit i cili me krenari kishte postuar në faqet e tyre në rrjetet sociale vendin e punishtes duke e cilësuar këtë projekt si mjaft të sukseshëm si për kompaninë ashtu edhe një hapësirë shtesë jetesë për banorët.
Në anën tjetër përgjegjëse për këtë tragjedi po fajësohet edhe kompania e cila ishte duke kryer punët në këtë punishte: A u derdh beton shumë dhe shpejt dhe me urdhër të kujt? Apo drejtuesi i vinçit, do te duhej të ishte me i kujdesshëm dhe nga lartë të shihte gjithë situatën, apo ishte thjeshtë një problem teknikë?
Deri me tash sipas gazetave austriake, vetëm kompania kontraktuese e këtij projekti ka lëshuar një deklaratë duke shprehur hidhërimin dhe ngushëllimet e saj të thella për familjet:
“Jemi thellësisht të trishtuar nga incidenti tragjik në një nga kantieret tona të ndërtimit. Ngushëllimet tona më të thella shkojnë për të prekurit dhe familjet e tyre… Nga respekti për viktimat dhe në dritën e hetimit në vazhdim, ju kërkojmë mirëkuptimin tuaj që nuk mund të publikojmë detaje të mëtejshme në këtë kohë. Ju kërkojmë që ta trajtoni situatën me respekt…”, shkruhej në një artikulli nga gazeta heute.at.
Ajo që është bërë e ditur deri me tash është një raport fillestar i paraqitur në Zyrën e Prokurorit Publik dhe Inspektorati i Punës është gjithashtu i përfshirë. Më pas, ekspertët do të marrin përsipër dhe te dalin me një konkluzion; Përvoja e derutashme na ka mësuar se për te pasur një raport te detajuar do te duhen jave apo muaj pritje, kështu që kjo tragjedi e tmerrshme do të vazhdojë të na preokupojë edhe për një kohë të gjatë.
Duhet theksuar se shumë qytetar mbrëmë janë mbledhur te vendi i aksidentit ku përpos qe kane bërë homazhe dhe kane ndezur qirinj kane kërkuar nga autoritetet austriake hetim te plotë dhe te shpejte të këtij aksidenti./abinfo/