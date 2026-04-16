Rasti ka ndodhur mbrëmjen e së martës.

E lidhur me këtë, sot në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës është bërë e ditur se një persin ësht[ arrestuar dhe dërguar në mbajtje.

Një 48-vjeçar humb jetën në vendin e punës në Shtime

“Është raportuar se viktima mashkull kosovar, ishte dërguar në emergjencën e Ferizajt për trajtim mjekësor pasi që i njëjti dyshohet se derisa ka qenë duke punuar në një kompani, kishte pësuar lëndime të rënda trupore dhe nga mjeku është konstatuar vdekja e tij”, thuhet në raport.

Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin.

Lidhur me rastin një person mashkull kosovar, me vendim të prokurorit është arrestuar dhe dërguar në mbajtje për 48 orë, kurse trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. /Telegrafi/

