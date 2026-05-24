Vdekja e 25-vjeçarit nga Bangladeshi në Shqipëri, Inspektoriati zbarkon në punishte
Në punishten e skafeve në Durrës, ku humbi jetën punonjësi 25-vjeçar nga Bangladeshi dhe u lëndua një tjetër shtetas i huaj, mesditën e sotme kanë mbërritur inspektorët e Inspektoriatit të Punës.
A2 CNN raporton se ata po kryejnë verifikime mbi kushtet e akomodimit dhe trajtimit të punonjësve të huaj që jetojnë dhe punojnë në këtë subjekt.
Ndërkohë, paralelisht vijojnë edhe hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.