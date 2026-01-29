Vazhdon protesta e transportuesve të mallrave, pikat kufitare edhe sot të bllokuara
Për shkak të protestave nga shoferët e kamionëve, disa pika kufitare për hyrje dhe dalje nga vendi janë bllokuar për transportin e mallrave.
Siç njoftojnë nga Makam-Trans, transportuesit nga Maqedonia, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi filluan protestë më 26 janar 2026 duke bllokuar pikat kufitare për hyrjen dhe daljen e automjeteve të mallrave nga vendet, e cila do të zgjasë derisa të kapërcehet problemi i regjistrimit të qëndrimit të shoferëve në zonën Shengen.
Pikat kufitare që janë të bllokuara janë: Deve Bair, Dellçevë, Novo Sellë, Dojran, Bogorodica, Mexhitlia, Qafë Thanë, Bllacë, Bllatë dhe Stenje.
Terminalet kufitare për hyrjen e automjeteve të mallrave në territorin e vendit tonë dhe korsitë rrugore në vetë pikat kufitare për dalje nga vendi janë të mbyllura, por vetëm në seksionin e trafikut të mallrave.
Trafiku i pasagjerëve do të kryhet pa pengesa në çdo pikë kufitare, thonë nga Makam-Trans.
Ndërsa nga LAMM njoftojnë se trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë kryesisht të lagura. Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar.
LAMM rekomandon përshtatjen e shpejtësisë së lëvizjes, respektimin e sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe drejtimin e kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë - Veles, Mavrovë - Dibër - Strugë, Vinicë - Berovë dhe Koçan - Delçevë.