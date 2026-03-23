Vazhdon largimi i kiosqeve vullnetarisht nga qytetarët në Kamenicë
Kuvendi i Komunës së Kamenicës me datën 24.03.2025 ka shfuqizuar vendimin e datës 20.05.2002 mbi lejimin e vendosjes së kiosqeve, barakave, garazhave e objekteve të tjera të ngjashme.
Sipas një njoftimi bëhet e ditur se ky vendim ka ardhur si pasojë e keqpërdorimit të pronës publike si dhe keqpërdorimit të pronësisë së kiosqeve.
“Në të njejtën kohë, për shkak të marrëveshjeve mes pronarëve të kiosqeve dhe ‘qiramarrrësve’ të tyre, janë përmbushur obligime financiare ndaj këtyre të parëve dhe jo Komunës së Kamenicës, ashtu edhe siç do të duhej të ndodhte. Si rrjedhojë e vendimit, ka nisur edhe largimi i këtyre objekteve montazh në qytet”, thuhet në njoftim.
Tutje bëhet e ditur se një element pozitiv i vërejtur përgjatë këtij procesi, ka qenë që menjëherë pas vendimit, qytetarët në mënyrë vullnetare kanë filluar largimin e tyre.
“Afati për largimin e këtyre objekteve nga hapësira publike është deri me 31.03.2026. Në të kundërtën, Komuna e Kamenicës do të vazhdojë me masa të tjera ndaj personave në fjalë”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/