Vazhdojnë inspektimet e IQMT-së për verifikimin e njehsorëve elektrikë, 9 kontrolle në Gjilan e Mitrovicë
Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT), në bashkëpunim me Komisionin Ad Hoc të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI), ka bërë të ditur se po vazhdon aksioni ditor për verifikimin e njehsorëve elektrikë, duke iu përgjigjur ankesave të paraqitura nga konsumatorët.
Sipas njoftimit, në kuadër të aksionit të sotëm, të mërkurën (06.05.2026), janë realizuar gjithsej nëntë inspektime në komunat Gjilan dhe Mitrovicë.
“Në kuadër të aksionit të sotëm (e mërkure, 06.05.2026), janë realizuar gjithsej 9 inspektime në komunat: Gjilan dhe Mitrovicë”, thuhet në njoftim.
IQMT njofton se nga këto kontrolle, tri raste janë vendosur në procedurë të verifikimit në laboratorin e AMK-së, ndërsa për njehsorët e tjerë të tërhequr nga KEDS-i do të kërkohet që të dërgohen në laborator për verifikim.
“3 raste janë vendosur në procedurë të verifikimit në laboratorin e AMK-së, kurse për njehsorët tjerë të tërhequr nga KEDS-i, do të kërkohet sjellja e tyre në laborator për verifikim”, thuhet më tej.
Sipas IQMT-së, në bazë të rezultateve, devijimet në orë dhe datë do të përcillen në KESCO për kompensimin e konsumatorëve, ndërsa për njehsorët me afat të skaduar të vlefshmërisë do të vazhdohet me gjoba ndaj KEDS-it.
“Në bazë të rezultateve, devijimet në orë dhe datë do të përcillen në KESCO për kompensimin e konsumatorëve, kurse për çdo njehsor me afat të skaduar të vlefshmërisë, IQMT-ja do të vazhdojë shqiptimin e gjobave ndaj KEDS-it”, thuhet në njoftim.
IQMT ka ftuar qytetarët që të raportojnë çdo parregullsi të mundshme lidhur me njehsorët elektrikë në numrin +383 (0) 46 311-000 (Viber) dhe në emailin konsumatori@rks-gov.net. /Telegrafi/