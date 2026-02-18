Vatikani thotë se nuk do të marrë pjesë në 'Bordin e Paqes' të Trump
Vatikani nuk do të marrë pjesë në iniciativën e ashtuquajtur "Bordi i Paqes" të Presidentit të SHBA-së Donald Trump.
Kështu ka thënë të martën Kardinali Pietro Parolin, zyrtari më i lartë diplomatik i Vatikanit, duke shtuar se përpjekjet për të trajtuar situatat e krizës duhet të menaxhohen nga Kombet e Bashkuara.
Papa Leo, papa i parë i SHBA-së dhe një kritik i disa prej politikave të Trump, u ftua të bashkohej me bordin në janar.
Sipas planit të Trump për Gazën që çoi në një armëpushim të brishtë në tetor, bordi kishte për qëllim të mbikëqyrte qeverisjen e përkohshme të Gazës.
Trump më pas tha se bordi, me të si kryetar, do të zgjerohej për të trajtuar konfliktet globale.
Dhe bordi do të mbajë takimin e tij të parë në Uashington të enjten për të diskutuar rindërtimin e Gazës.
Italia dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se përfaqësuesit e tyre planifikojnë të marrin pjesë si vëzhgues pasi nuk janë bashkuar me bordin.
Por Selia e Shenjtë "nuk do të marrë pjesë në Bordin e Paqes për shkak të natyrës së tij të veçantë, e cila padyshim nuk është ajo e shteteve të tjera", tha Parolin.
"Një shqetësim", tha ai, "është se në nivel ndërkombëtar duhet të jetë mbi të gjitha OKB-ja ajo që menaxhon këto situata krize. Kjo është një nga pikat mbi të cilat ne kemi këmbëngulur".
Kujtojmë se disa vende kanë reaguar me kujdes ndaj ftesës së Trump, me ekspertë të shqetësuar se bordi mund të minojë OKB-në.
Disa nga aleatët e Uashingtonit në Lindjen e Mesme janë bashkuar, por aleatët e saj perëndimorë kanë qëndruar larg deri më tani. /Telegrafi/