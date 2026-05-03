“Varri i hapur” i Gazës: 8,000 trupa mbeten të bllokuar ndërsa pastrimi i rrënojave ngec
Më shumë se gjashtë muaj pasi një armëpushim i ndërmjetësuar nga SHBA-ja kishte për qëllim heshtjen e armëve, Gaza mbetet një varrezë e madhe e pa hartëzuar.
Sipas Mbrojtjes Civile të Gazës dhe një raporti të kohëve të fundit nga Haaretz, të paktën 8,000 palestinezë kanë mbetur të bllokuar nën rrënojat e shtëpive të tyre.
Pavarësisht armëpushimit, rimëkëmbja fizike e enklavës është praktikisht inekzistente, me më pak se një përqind të 68 milion ton metrikë mbeturinash të hequra deri më sot.
Madje, sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, shkalla e shkatërrimit është e vështirë të vlerësohet.
Megjithatë, një vlerësim i përbashkët nga Kombet e Bashkuara, Banka Botërore dhe Bashkimi Evropian ka vlerësuar se pastrimi vetëm i rrënojave do të kushtojë mbi 1.7 miliardë dollarë.
Alexander De Croo, kreu i Programit të Zhvillimit të OKB-së, ka pohuar se me ritmin aktual të punës, do të duhen të paktën shtatë vjet për të pastruar enklavën.
Por ky makth logjistik ndërlikohet më tej nga prania e përhapur e municioneve të pashpërthyera dhe realiteti i zymtë i mijëra mbetjeve njerëzore në dekompozim.
E për familjet në të gjithë Gazën, pritja është më shumë sesa thjesht një vonesë burokratike.
Ekipet e mbrojtjes civile kanë vazhduar të marrin mijëra telefonata nga të afërmit që dinë koordinatat e sakta të mbetjeve mortore të të dashurve të tyre.
Megjithatë, mungesa e makinerive të rënda dhe pajisjeve të specializuara ka ndaluar përpjekjet e rikuperimit në disa nga zonat më të goditura, duke përfshirë lagjet Shujaiyeh dhe Tuffah të Qytetit të Gazës.
Në shumë raste, mbetjet mortore ndodhen përtej të ashtuquajturës "Vija e Verdhë" - zona ende nën kontrollin e drejtpërdrejtë të ushtrisë izraelite.
Familjeve u është thënë nga organizatat ndërkombëtare si Kryqi i Kuq dhe OKB-ja se koordinimi për rikuperimin duhet të miratohet nga pala izraelite, një proces që shpesh çon në një rrugë pa krye.
Dhe rimëkëmbja e ngadaltë vjen ndërsa armëpushimi i tetorit 2025 është dëmtuar nga shkeljet e përditshme izraelite, shkruan TrtWorld, përcjell Telegrafi.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës raporton se Izraeli ka vrarë 828 palestinezë që nga fillimi i armëpushimit, duke shtuar në një numër marramendës të vdekjeve prej mbi 72,000 nga lufta dyvjeçare.
Ky agresion i vazhdueshëm izraelit i ka penguar punonjësit e shpëtimit dhe kontraktorët ndërkombëtarë të shtojnë operacionet, pasi vendet e mbrojtjes civile dhe ambulancat mbeten të cenueshme ndaj sulmeve.
Edhe aty ku rikuperimi është i mundur, kjo është e mbushur me polemika.
Në Rafah, familjet lokale kanë protestuar së fundmi kundër disa firmave kontraktuese, duke i akuzuar ato se bashkëpunojnë me autoritetet izraelite për të pastruar vendet për strehim pa pëlqimin e të afërmve të tyre.
Dhe për shumë njerëz, trajtimi i këtyre mbetjeve nuk është vetëm një detyrë logjistike, por një çështje e të drejtave themelore të njeriut. /Telegrafi/