Vankuveri e shndërron muzeun e tij Science World në një top gjigant futbolli 17-katësh për Kupën e Botës
Filloi me një ide të çuditshme. Pse të mos e transformojnë muzeun historik Science World në qendër të Vankuverit, ndërtesën me kupolë gjeodezike jo shumë larg stadiumit BC Place, në një top gjigant futbolli 17-katësh për Kupën e Botës?
Në fakt, më lehtë thuhet sesa bëhet. Por tani topi i ndeshjes, i cili është më i madh se jeta, është bërë simboli ikonik për Vankuverin gjatë Kupës së Botës, një goditje e preferuar si nga transmetuesit ashtu edhe nga postimet në mediat sociale, transmeton Telegrafi.
Rreth dy vjet më parë, Science World, zyrtarët e stadiumit dhe të qytetit pritës po diskutonin mënyrat më të mira për të përfituar nga Kupa e Botës që vjen në qytetin e tyre.
"Ne po thoshim, mirë, patjetër duhet ta mbështjellim kupolën si një top futbolli, apo jo? Dhe ishte një lloj shakaje, sepse atëherë ishte si, mirë, kush do ta paguajë dhe si do ta bëjmë? Kaq shumë pyetje", tha Rob Hollingsworth, drejtor i lartë për shitjet komerciale dhe partneritetet në Science World.
"Por mendoj se në këtë rast ideja ishte në fakt pjesa më e lehtë, sepse e dini që kemi një top masiv në çatinë tonë" Adidas, e cila projektoi topin zyrtar të ndeshjes së Kupës së Botës, pranoi të lejonte kopjen.
Bizneset lokale, organizatat dhe agjencitë qeveritare u angazhuan për të ndihmuar në financimin e projektit. E vetmja pyetje që mbetej ishte se si ta realizonin.
Kupola, zakonisht e argjendtë, ka qenë një element i fiksuar në horizontin e Vankuverit që kur u ndërtua për Panairin Botëror të vitit 1986.
Në Lojërat Dimërore të vitit 2010, ajo shërbeu si Shtëpia e Soçit për të paraprirë Lojërat Olimpike të vitit 2014. Dhe prej kohësh ka strehuar Science World, një muze që përfshin një teatër IMAX.
Por kur u mor vendimi për ta transformuar atë në një top gjigant futbolli, pati disa ndërlikime. Skemat e vetme për ndërtesën ishin skicat origjinale të vizatuara me dorë nga arkitekti vendas Bruno Freschi.
Kështu që një dron u dërgua për të marrë matje të hollësishme me laser të secilit prej paneleve të shumta të kupolës gjeodezike. Për habinë e të gjithëve, të gjitha panelet ishin paksa të ndryshme.
Megjithatë, panelet e lakueshme u prodhuan dhe u numëruan për vendndodhjet e tyre të sakta, pastaj u instaluan dhe u lidhën me lidhëse speciale për të dhënë pak dritë në kushte me erë.
“E kishim orientuar duke pasur parasysh transmetimin, kështu që do të vini re logon në top, që trofeu është i kthyer pak nga juglindja, kështu që nëse po e shënoni, atë shënjestër ikonike të Vankuverit, që rreshton Science World me stadiumin, me qendrën e qytetit, me ujin dhe malet, i merrni të gjitha në një”, tha Hollingsworth.
Megjithatë, rezulton se Science World nuk është thjesht një top futbolli gjatë Kupës së Botës, është ende një muze dhe po pret një ekspozitë të veçantë, Futboll dhe Teknologji, nga Muzeu i FIFA-s.
Është hera e parë që ekspozita gjithëpërfshirëse është shfaqur jashtë Cyrihut. Science World e modifikoi atë për t'i shtuar pak aromë kanadeze, si fanella e yllit kombëtar Christine Sinclair e veshur gjatë ndeshjes për medaljen e artë në Lojërat Olimpike të Tokios, dhe topi i ndeshjes nga Kupa e Botës për meshkuj 2022 në Katar kur Alphonso Davies shënoi golin e parë të Kanadasë në turne.
Muzeu ka parë një rritje të vizitorëve gjatë turneut, por asgjë nuk e përgatiti Science World për shpërthimin vizual në mediat sociale, të cilat janë të mbushura me foto të kupolës, tha Hollingsworth. /Telegrafi/