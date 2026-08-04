Një burrë nga Karolina e Veriut fitoi një çmim prej 1 milion dollarësh nga një biletë lotarie vetëm dy muaj pasi mblodhi një çmim prej 100,000 dollarësh nga një lojë tjetër.

Lotaria e Karolinës së Veriut tha se banori i Sanfordit, Oscar Mendoza, bleu biletën e tij prej 10 dollarësh.

Bileta doli të ishte fituese e çmimit kryesor prej 1 milion dollarësh.

Ai vizitoi selinë e lotarisë për të marrë çmimin e tij të premten, vetëm dy muaj pasi kishte vizituar më parë zyrën për të marrë një çmim prej 100,000 dollarësh nga një biletë tjetër.

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