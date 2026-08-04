Brenda dy muajsh fitoi dy herë në lotari, 1 milion dhe 100 mijë dollarë - burri habit
Një burrë nga Karolina e Veriut fitoi një çmim prej 1 milion dollarësh nga një biletë lotarie vetëm dy muaj pasi mblodhi një çmim prej 100,000 dollarësh nga një lojë tjetër.
Lotaria e Karolinës së Veriut tha se banori i Sanfordit, Oscar Mendoza, bleu biletën e tij prej 10 dollarësh.
Bileta doli të ishte fituese e çmimit kryesor prej 1 milion dollarësh.
Ai vizitoi selinë e lotarisë për të marrë çmimin e tij të premten, vetëm dy muaj pasi kishte vizituar më parë zyrën për të marrë një çmim prej 100,000 dollarësh nga një biletë tjetër.
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