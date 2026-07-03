Vala e të nxehtit trondit politikën franceze, qeveria përballet me mocion mosbesimi
Ligjvënësit francezë të Partisë së Gjelbër paraqitën një mocion mosbesimi kundër qeverisë për shkak të mënyrës se si ajo përballoi një valë të fortë të të nxehtit në fund të qershorit, ndërsa vendi përgatitet për një periudhë të tretë të mundshme temperaturash ekstreme javën e ardhshme.
Mocioni, i mbështetur nga 32 ligjvënës të Gjelbër, 25 ligjvënës të majtë ekstremistë të Partisë France Unbowed dhe një ligjvënës socialist, pritet të diskutohet në Asamblenë Kombëtare më 6 korrik.
Përpjekja për të rrëzuar qeverinë e pakicës së kryeministrit Sebastien Lecornu nuk ka gjasa të ketë sukses.
Tubimi Kombëtar ka thënë tashmë se nuk do ta mbështesë mocionin.
Socialistët nuk kanë mbështetur asnjë nga mocionet e mosbesimit të paraqitura kundër Lecornut që kur ai mori detyrën vitin e kaluar.
“Ekziston një qeveri që po menaxhon krizën dhe ka forca politike që po e nxisin krizën duke e paraqitur mocionin”, deklaroi zëdhënësja e qeverisë, Maud Bregeon.
Edhe pse temperaturat kanë filluar të bien nga nivelet rekord, ato janë ende rreth 30 gradë Celsius në pjesën më të madhe të vendit dhe pritet të rriten përsëri në fundjavë, sipas parashikuesit të motit Meteo France.
Franca ka regjistruar të paktën 1,000 vdekje shtesë gjatë valës së të nxehtit përvëlues që ka përfshirë Evropën që nga 20 qershori. /Telegrafi/