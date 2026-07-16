Vala e të nxehtit dhe thatësira alarmojnë Holandën - qytetarëve u kërkohet të kursejnë ujin
Holanda zyrtarisht po përballet me mungesë uji, njoftoi Ministria e Infrastrukturës dhe Menaxhimit të Ujërave.
Komiteti Kombëtar për Koordinimin e Shpërndarjes së Ujit (LCW) ka rekomanduar që situata të ngrihet në nivelin e dytë të alarmit për mungesë reale të ujit.
Autoritetet dhe kompanitë e furnizimit me ujë po shqyrtojnë masa të reja për shpërndarjen e rezervave të disponueshme, megjithëse ende nuk është vendosur se cilat masa konkrete do të zbatohen.
Qeveria holandeze thekson se uji i pijshëm vazhdon të jetë i disponueshëm, por qytetarëve u kërkohet ta përdorin atë me kujdes dhe të shmangin shpërdorimin, raportojnë mediat.
Mungesa e ujit pritet të prekë fillimisht transportin detar në lumenj, industrinë dhe bujqësinë. Nivelet e ulëta të ujit vështirësojnë lundrimin e anijeve, duke i detyruar ato të transportojnë më pak ngarkesë për të shmangur ngecjen në fundin e lumenjve. Fabrikat gjithashtu mund të kenë kufizime në shkarkimin e ujit për ftohje, pasi lumenjtë më të cekët ngrohen më shpejt.
Më herët, më 1 korrik, Holanda ishte vendosur në nivelin e parë të paralajmërimit për mungesë të mundshme uji. Tani vendi ka kaluar në nivelin e dytë, ndërsa niveli i tretë do të nënkuptonte një krizë të plotë ujore.
Nivelet e lumenjve kanë vazhduar të bien për shkak të thatësirës dhe temperaturave të larta. Në disa zona kanalet dhe përrenjtë janë tharë, ndërsa autoritetet po përgatisin masa si përdorimi i digave dhe pompave shtesë për të ruajtur furnizimin me ujë të ëmbël. /Telegrafi/