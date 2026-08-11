Hera e parë në histori - kompania ukrainase prodhon vetë të gjithë komponentët e dronëve
Kompania ukrainase, F-Drones ka njoftuar se është bërë e para në vend që të lokalizojë plotësisht prodhimin e komponentëve kryesorë të dronëve brenda kompanisë.
Sipas saj, tashmë prodhon vetë pothuajse të gjithë komponentët e nevojshëm për UAV-të, përfshirë motorët, kornizat, kontrolluesit e fluturimit, kontrolluesit elektronikë të shpejtësisë, sistemet e komunikimit, transmetuesit e videos dhe antenat tokësore e të montuara në dronë.
Kompania ka bërë të ditur se më herët u bë prodhuesi i parë ukrainas që eksportoi dronë luftarakë të gatshëm në Shtetet e Bashkuara.
F-Drones pretendon se deri tani i ka dorëzuar Pentagonit 2,000 dronë sulmues FPV F10, në kuadër të projektit Drone Dominance, raportojnë mediat.
Modeli F10 është përfshirë edhe në listën Blue UAS, ku janë renditur dronët e miratuar për prokurim nga qeveria amerikane dhe agjencitë e saj të mbrojtjes.
Kompania thotë se synimi i radhës është që e gjithë linja e produkteve të saj të përmbushë kërkesat e NDAA-së, ligjit amerikan për autorizimin e mbrojtjes kombëtare, si dhe të zgjerojë më tej aktivitetin në tregun amerikan të mbrojtjes. /Telegrafi/