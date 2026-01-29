Vaktia e Ramazanit 2026 në Maqedoninë e Veriut: Orari i syfyrit dhe iftarit
Vaktia e Ramazanit 2026 në Maqedoninë e Veriut është publikuar dhe përfshin oraret e sakta të syfyrit, iftarit dhe namazeve për besimtarët myslimanë në të gjithë vendin. Sipas vaktisë, muaji i shenjtë i Ramazanit nis të enjten, më 19 shkurt 2026.
Në ditën e parë të Ramazanit, syfyri përfundon në orën 04:49, ndërsa iftari bëhet në orën 17:19. Me kalimin e ditëve, koha e agjërimit zgjatet gradualisht, duke reflektuar ndryshimin e orëve të lindjes dhe perëndimit të diellit.
Vaktia e Ramazanit 2026 për Maqedoninë e Veriut përfshin oraret ditore për imsakun, sabahun, drekën, ikindinë, akshamin (iftarin) dhe jacinë, dhe shërben si udhërrëfyes i përditshëm për besimtarët gjatë gjithë muajit të agjërimit.
Tabela e publikuar më poshtë paraqet oraret e sakta të syfyrit dhe iftarit për secilën ditë të Ramazanit, sipas vaktisë zyrtare që vlen për territorin e Maqedonisë së Veriut. /Telegrafi/
