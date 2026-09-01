Vajza e Brigitte Macron në një lidhje me një student 20 vite më të ri – romanca që po tërheq vëmendjen
Tiphaine Auziere vajza e Zonjës së Parë të Francës, Brigitte Macron, është në një lidhje me një student 20 vjet më të ri se ajo.
Lidhja e saj e re me 22-vjeçarin Antoine Lecomte ka tërhequr gjithashtu vëmendjen për krahasimet e saj me martesën e nënës së saj me Presidentin Francez Emmanuel Macron, të cilët kanë pothuajse 25 vjet diferencë moshe.
Auziere ndau foto në Instagram nga udhëtimi i saj në Amsterdam, ku qëndroi me Lecomte-n. Fotot tregonin se si e kaluan kohën në kryeqytetin holandez - duke udhëtuar nëpër kanale, duke vizituar ekspozita dhe duke shijuar ushqim e pije.
Sipas revistës franceze Gala, çifti u takuan këtë verë në Le Touquet, një qytet bregdetar në Francën veriore.
Lecomte, i cili merret me kitesurfing dhe sporte të tjera ujore, po i mësonte Auzière-s si të ngiste një e-foil, një dërrasë elektrike që përdor një hidrofoil për t'u ngritur mbi sipërfaqen e ujit.
"Ata u lidhën menjëherë. Ata kanë shumë të përbashkëta - dashurinë për Le Touquet dhe adrenalinën, por edhe për udhëtimet dhe sipërmarrjen", tha një burim pranë Auzière për revistën franceze. Avokatja thuhet gjithashtu se e ka prezantuar tashmë partnerin e saj të ri me dy fëmijët e saj, Élise 12-vjeçare dhe Aurèle 10-vjeçare.
Marrëdhënia u kujtoi shumë njerëzve nënën dhe njerkun e saj
Marrëdhënia e Tiphaine Auzière dhe Antoine Lecomte u kujtoi shumë njerëzve martesën e Brigitte (73) dhe Emmanuel Macron (48). Presidenti aktual francez ishte 15 vjeç kur takoi gruan e tij të ardhshme. Ai ndoqi shkollën private La Providence në Amiens, ku Brigitte ishte mësuese dhe drejtoi një seminar teatri në të cilin mori pjesë.
Brigitte ishte e martuar me André-Louis Auzière në atë kohë, me të cilin kishte tre fëmijë. Ajo dhe Macron përfundimisht u afruan dhe filluan një lidhje. Kur prindërit e Emmanuel mësuan për lidhjen e tyre, e dërguan atë në Paris për të vazhduar shkollimin.
"Thjesht nuk mund ta besonim. Kur Emmanuel takoi Brigitte-n, sigurisht që nuk mund të thoshim thjesht: 'Kjo është fantastike'", pati thënë nëna e tij, Françoise Noguès-Macron.
Tiphaine Auzière ishte nëntë vjeçe kur filloi lidhja e nënës së saj dhe Macron. "Ata ishin shumë të dashuruar, ishte e qartë dhe shumë e vështirë", tha ajo më parë për mediat e huaja.