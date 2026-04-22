Ushtria izraelite burgos dy ushtarë për thyerjen e kokës së statujës së Jezusit në Libanin jugor
Ushtria izraelite tha të martën se dy ushtarë do të marrin 30 ditë paraburgim ushtarak, dhe do të largohen nga detyra luftarake për shkak të shkatërrimit të një statuje të Jezusit në Libanin jugor.
Vendimi vjen pas dënimit të përhapur të një fotoje të shpërndarë në internet që tregon një ushtar izraelit duke përdorur një çekiç, për të goditur kokën e një statuje të një Jezusi të kryqëzuar që kishte rënë nga një kryq.
Skulptura ndodhej në fshatin e krishterë Debl në Libanin jugor, pranë kufirit me Izraelin, transmeton Telegrafi.
Duke publikuar përfundimet e një hetimi mbi incidentin, ushtria tha se "ushtari që dëmtoi simbolin e krishterë dhe ushtari që fotografoi aktin do të largohen nga detyra luftarake dhe do të marrin 30 ditë paraburgim ushtarak".
Ajo tha se gjashtë ushtarë të tjerë që "ishin të pranishëm në vendngjarje dhe nuk vepruan për të ndaluar incidentin ose për ta raportuar atë", ishin thirrur për "diskutime sqaruese".
Izraeli ka kryer sulme ajrore në të gjithë Libanin dhe ka pushtuar jugun e vendit, pasi Hezbollahu hyri në luftën e Lindjes së Mesme në mbështetje të mbështetësit të tij Iranit më 2 mars.
Luftimet kanë vrarë më shumë se 2,400 njerëz dhe kanë zhvendosur më shumë se 1 milion, me numrin e të vdekurve që vazhdon të rritet edhe pas hyrjes në fuqi të armëpushimit javën e kaluar, ndërsa më shumë trupa gjenden nën rrënoja.
Izraeli ka humbur 15 ushtarë në luftime.
"Hetimi përcaktoi se sjellja e ushtarëve devijoi plotësisht nga urdhrat dhe vlerat e IDF-së", tha deklarata ushtarake.
Ajo shtoi se "operacionet e saj në Liban drejtohen vetëm kundër organizatës terroriste Hezbollah dhe grupeve të tjera terroriste dhe jo kundër civilëve libanezë".
Në një postim në X, ushtria izraelite tha se skulptura e dëmtuar në Debl u zëvendësua nga trupat "në koordinim të plotë me komunitetin lokal", duke ndarë një foto të një statuje të re kryqi.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kishte thënë të hënën se ishte "i tronditur dhe i trishtuar kur mësoi se një ushtar i IDF-së dëmtoi një ikonë fetare katolike në Libanin jugor", duke premtuar "masa të ashpra disiplinore kundër shkelësit". /Telegrafi/