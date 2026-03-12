Një aeroplan amerikan i furnizimit me karburant humbi gjatë operacioneve ushtarake kundër Iranit, tha Komanda Qendrore e SHBA-së.

Në një deklaratë, forca amerikane tha: "Komanda Qendrore e SHBA-së është në dijeni të humbjes së një aeroplani amerikan të furnizimit me karburant KC-135. Incidenti ndodhi në hapësirën ajrore miqësore gjatë Operacionit Epic Fury dhe përpjekjet e shpëtimit janë duke vazhduar. Dy aeroplanë u përfshinë në incident. Njëri prej aeroplanëve u rrëzua në Irakun perëndimor dhe i dyti u ul në mënyrë të sigurt”.

"Kjo nuk ishte për shkak të zjarrit armiqësor ose të zjarrit miqësor", është thënë më tej në deklaratë, shkruan SkyNews, përcjell Telegrafi.

'Një luftëtar pothuajse i padukshëm': Ky është aeroplani luftarak që thuhet se ka luajtur një rol kritik në sulmet ndaj Iranit

Të dy aeroplanët do të kishin qenë "të përfshirë thellësisht" në operacionin në Iran, ka thënë korrespondenti amerikan Mark Stone.

"[Aeroplani i zhdukur] u duket jo-ekspertëve si një aeroplan civil. Në fakt, është një aeroplan Boeing, shumë i madh, [dhe] ndoshta ka një ekuipazh prej rreth gjashtë personash, përfshirë pilotin dhe bashkëpilotin”.

"Ky është aeroplani që mungon. Aeroplani tjetër, nuk e kanë thënë se çfarë është, por u ul në mënyrë të sigurt”.

"Është e mundshme që aeroplani i dytë të ketë qenë një aeroplan luftarak që po furnizohej me karburant nga aeroplani që tani mungon". /Telegrafi/

