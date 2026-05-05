Ushtria amerikane tha se 'bombardoi' një tjetër anije që transportonte drogë në Detin e Karaibeve - duke vrarë dy persona
Ushtria amerikane tha se “bombardoi” një tjetër anije që dyshohet se transportonte drogë në Detin e Karaibeve, duke vrarë dy persona, të hënën.
Fushata e administratës së Donald Trump për të hedhur në erë anije të dyshuara për trafik droge në ujërat e Amerikës Latine ka vazhduar që nga fillimi i shtatorit dhe ka vrarë të paktën 188 persona.
Sulme të tjera kanë ndodhur në Oqeanin Paqësor lindor.
Pavarësisht luftës me Iranin, sulmet janë shtuar përsëri në javët e fundit, duke treguar se masat agresive të administratës për të ndaluar atë që ajo e quan "narkoterrorizëm" në hemisferën perëndimore nuk po ndalen.
Por, sipas The Guardian, përcjell Telegrafi, ushtria nuk ka ofruar prova se ndonjë nga anijet transportonte drogë.
Sulmet filluan ndërsa SHBA-të ndërtuan praninë e tyre më të madhe ushtarake në rajon prej brezash dhe ndodhën në muajt para “bastisjes” në janar që kapte presidentin e atëhershëm të Venezuelës, Nicolás Maduro.
On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL
— U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026
Ai u dërgua në Nju Jork për t'u përballur me akuzat për trafik droge dhe është deklaruar i pafajshëm.
Në sulmin e fundit të hënën, Komanda Jugore e SHBA-së përsëriti deklaratat e mëparshme duke thënë se kishte synuar trafikantët e dyshuar të drogës përgjatë rrugëve të njohura të kontrabandës.
Ajo postoi një video në X që tregonte një varkë që lëvizte përgjatë ujit përpara se një shpërthim masiv ta përfshinte në flakë.
Donald Trump ka thënë se SHBA-të janë në "konflikt të armatosur" me kartelet në Amerikën Latine dhe i ka justifikuar sulmet si një përshkallëzim të domosdoshëm për të ndaluar rrjedhën e drogës në SHBA dhe mbidozat fatale që marrin jetë amerikanësh.
Por administrata e tij ka ofruar pak prova për të mbështetur pretendimet e saj për vrasjen e "narkoterroristëve".
Dhe kritikët kanë vënë në pikëpyetje ligjshmërinë e përgjithshme të sulmeve ndaj varkave. /Telegrafi/