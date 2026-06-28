Ushtria amerikane kryen sulme ndaj 10 objektivave iraniane në vende të shumta
Ushtria amerikane ka publikuar më shumë detaje rreth sulmeve të saj të fundit ajrore ndaj Iranit.
Ajo tha se aeroplanët luftarakë të Marinës dhe Forcave Ajrore të SHBA-së kryen sulme ndaj 10 objektivave ushtarake iraniane në vende të shumta brenda dhe pranë Ngushticës së Hormuzit - dhe postoi një video në X, transmeton Telegrafi.
Irani ka thënë se sulmet ajrore të SHBA-së që synojnë disa objekte monitorimi dhe mbikëqyrjeje në bregdetin e saj jugor ishin një shkelje e një marrëveshjeje të përkohshme, që synonte t'i jepte fund luftës midis dy vendeve.
"Këto sulme brutale... tregojnë se SHBA-të nuk i japin vlerën dhe besueshmërinë më të vogël angazhimeve të tyre, dhe shkelja e premtimeve është pjesë e natyrës së tyre", tha Ministria e Jashtme iraniane në një deklaratë.
Zyrtarët në Bahrein kanë thënë se disa sulme iraniane janë interceptuar.
Ministria e Brendshme e vendit tha se sulmet dëmtuan një ndërtesë banimi, por nuk shkaktuan vdekje.
Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit thanë se forcat e saj detare dhe ajrore kishin nisur një operacion të përbashkët me raketa dhe dronë që synonin bazat ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein.
Operacioni u tha se ishte në përgjigje të sulmeve të fundit të SHBA-së kundër Iranit. /Telegrafi/
U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026