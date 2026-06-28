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Ushtria amerikane ka publikuar më shumë detaje rreth sulmeve të saj të fundit ajrore ndaj Iranit.

Ajo tha se aeroplanët luftarakë të Marinës dhe Forcave Ajrore të SHBA-së kryen sulme ndaj 10 objektivave ushtarake iraniane në vende të shumta brenda dhe pranë Ngushticës së Hormuzit - dhe postoi një video në X, transmeton Telegrafi.

Irani ka thënë se sulmet ajrore të SHBA-së që synojnë disa objekte monitorimi dhe mbikëqyrjeje në bregdetin e saj jugor ishin një shkelje e një marrëveshjeje të përkohshme, që synonte t'i jepte fund luftës midis dy vendeve.

"Këto sulme brutale... tregojnë se SHBA-të nuk i japin vlerën dhe besueshmërinë më të vogël angazhimeve të tyre, dhe shkelja e premtimeve është pjesë e natyrës së tyre", tha Ministria e Jashtme iraniane në një deklaratë.

Irani synon objektet ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein

Zyrtarët në Bahrein kanë thënë se disa sulme iraniane janë interceptuar.

Ministria e Brendshme e vendit tha se sulmet dëmtuan një ndërtesë banimi, por nuk shkaktuan vdekje.

Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit thanë se forcat e saj detare dhe ajrore kishin nisur një operacion të përbashkët me raketa dhe dronë që synonin bazat ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein.

Operacioni u tha se ishte në përgjigje të sulmeve të fundit të SHBA-së kundër Iranit. /Telegrafi/


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