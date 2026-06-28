Irani synon objektet ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein
Irani shënjestroi objektet ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein me raketa dhe dronë në përgjigje të sulmeve të mëparshme amerikane ndaj Iranit, tha Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të vendit, sipas një raporti të Reuters.
IRGC tha se sulmet amerikane shkelën armëpushimin dhe "do të rezultojnë në ndalimin e plotë të të gjitha proceseve diplomatike", raportoi Reuters, duke cituar televizionin shtetëror Press TV të Iranit, transmeton Telegrafi.
Ushtria e Kuvajtit tha të dielën herët sipas orës lokale, mbrojtja e saj ajrore po interceptonte sulmet. Dhe në Bahrein, ministria e brendshme tha në një postim X të dielën se sirenat ishin aktivizuar, duke u thënë banorëve të shkonin në vendin më të afërt të sigurt.
Të shtunën, Komanda Qendrore e SHBA-së tha se "aeroplanët ushtarakë amerikanë shënjestruan infrastrukturën e mbikëqyrjes ushtarake iraniane, sistemet e komunikimit, vendet e mbrojtjes ajrore, objektet e magazinimit të dronëve dhe aftësitë e vendosjes së minave", në përgjigje të sulmeve të mëparshme iraniane ndaj anijeve tregtare. /Telegrafi/