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Irani shënjestroi objektet ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein me raketa dhe dronë në përgjigje të sulmeve të mëparshme amerikane ndaj Iranit, tha Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të vendit, sipas një raporti të Reuters.

IRGC tha se sulmet amerikane shkelën armëpushimin dhe "do të rezultojnë në ndalimin e plotë të të gjitha proceseve diplomatike", raportoi Reuters, duke cituar televizionin shtetëror Press TV të Iranit, transmeton Telegrafi.

Ushtria e Kuvajtit tha të dielën herët sipas orës lokale, mbrojtja e saj ajrore po interceptonte sulmet. Dhe në Bahrein, ministria e brendshme tha në një postim X të dielën se sirenat ishin aktivizuar, duke u thënë banorëve të shkonin në vendin më të afërt të sigurt.

Të shtunën, Komanda Qendrore e SHBA-së tha se "aeroplanët ushtarakë amerikanë shënjestruan infrastrukturën e mbikëqyrjes ushtarake iraniane, sistemet e komunikimit, vendet e mbrojtjes ajrore, objektet e magazinimit të dronëve dhe aftësitë e vendosjes së minave", në përgjigje të sulmeve të mëparshme iraniane ndaj anijeve tregtare. /Telegrafi/

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