Ushtarët britanikë të KFOR-it nderohen me medalje
Ambasada Britanike në Prishtinë ka bërë të ditur se Skuadroni C i Regjimentit të Kalorësisë Shtëpiake ka marrë medaljet e NATO-s nga The Princess Royal.
Sipas njoftimit, medaljet iu ndanë pas gjashtë muajve shërbim në Kosovë, ku ushtarët britanikë mbështetën misionin e KFOR-it në sigurimin e një ambienti të sigurt.
