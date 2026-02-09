Ushqimet që ju ndihmojnë të eliminoni nikotinën nga trupi juaj, pastroni trupin tuaj
Nëse po përpiqeni të lini duhanin, ka disa ushqime që duhet të konsumoni për të ndihmuar në largimin e nikotinës nga trupi juaj sa më shpejt të jetë e mundur.
Hithra është veçanërisht efektive sepse është plot me hekur, kështu që vepron si detoksifikues dhe është gjithashtu e shkëlqyer për luftimin e infeksioneve. Do të forcojë trupin tuaj, gjë që është veçanërisht e nevojshme ndërsa po hiqni qafe nikotinën.
Hani selino, kungulleshka, patëllxhan, fasule dhe kastraveca pasi ato zvogëlojnë varësinë nga nikotina. Mos hani shumë perime të ëmbla që kanë shumë sheqer, pasi sasitë e tepërta të glukozës aktivizojnë zonat e trurit përgjegjëse për kënaqësinë. Glukoza mund të shkaktojë dëshira për të ngrënë.
Portokajt përmbajnë nivele të larta të vitaminës C. Konsumimi i portokajve përshpejton metabolizmin tuaj, kështu që mund të shpëtoni më shpejt nga nikotina dhe të zvogëloni stresin. Kivi gjithashtu ju ndihmon të eliminoni nikotinën nga trupi juaj dhe të rimbushni nivelet e vitaminave A, C dhe E që i ul pirja e duhanit.
Lëngu i karrotës përmban vitamina A, B, C dhe K që ndihmojnë në eliminimin e nikotinës nga trupi. Nikotina dëmton lëkurën tuaj, dhe lëngu i karrotës është i pasur me vitaminat e lartpërmendura që janë të mira për rikuperimin e saj.
Brokoli ka nivele të larta të vitaminave B5 dhe C, të cilat do ta forcojnë trupin tuaj. Brokoli përmban një substancë që mbron mushkëritë nga dëmtimet e shkaktuara nga toksinat.
Spinaqi është i pasur me vitamina dhe acid folik, kështu që do t'ju ndihmojë gjithashtu të hiqni qafe nikotinën.