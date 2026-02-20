Ushqimet që duhet të shmangni kur jeni të sëmurë
Tashmë është sezoni i ftohjeve dhe gripit, dhe kujdesi ndaj ushqimit që konsumoni kur jeni me simptoma mund të ndikojë shumë në rikuperimin tuaj.
“Ruajtja e një ushqyerjeje të mirë kur keni ftohje ose grip siguron që trupi të ketë energji të mjaftueshme për t’u shëruar,” shpjegon Dana Henderson, dietologe e regjistruar dhe mbikëqyrëse e shërbimeve ushqimore në L.A. Care Health Plan.
“Ushqimi siguron kalori, të cilat janë energjia e nevojshme që trupi të luftojë sëmundjen”, thotë ajo.
Henderson rekomandon konsumimin e ushqimeve të pasura me antioksidantë, si frutat dhe perimet, për të ndihmuar në luftimin e infeksioneve dhe për të qëndruar të hidratuar. Por ekspertët theksojnë se po aq e rëndësishme sa çfarë hani është edhe ajo që nuk duhet të hani, në mënyrë që të shëroheni më shpejt.
Më poshtë janë pesë ushqime që mund të përkeqësojnë simptomat kur jeni të sëmurë:
Ushqimet pikante
Derisa të ndiheni plotësisht mirë, është mirë të kufizoni kripën dhe ushqimet pikante, thotë Dr. Neil Patel, mjek i mjekësisë familjare në Providence St. Joseph Hospital në Orange County, Kaliforni.
“Erëzat e forta mund të shqetësojnë sistemin tretës, duke përkeqësuar diarrenë ose simptoma të tjera kur jeni të sëmurë,” shpjegon ai.
Kafeina
Kur tashmë ndiheni keq, heqja dorë nga kafeja e mëngjesit mund të duket e vështirë. Por në plan afatgjatë, kjo mund t’ju bëjë të ndiheni më mirë, thotë Henderson.
Kafeina mund të ndërpresë gjumin, i cili është thelbësor për rikuperimin dhe funksionimin e sistemit imunitar. Për më tepër, kafeina është diuretike (rrit nxjerrjen e lëngjeve nga trupi), kështu që mund të përkeqësojë dehidratimin.
Alkooli
Ashtu si kafeina, edhe alkooli shkakton dehidratim, duke penguar shërimin dhe duke shkaktuar dhimbje muskujsh, shpjegon Patel.
Edhe nëse ndiheni më mirë dhe tundoheni të pini diçka me miqtë, është më mirë të prisni derisa të rikuperoheni plotësisht.
“Dehidratimi mund të jetë shumë serioz dhe mund të çojë deri në shtrim në spital,” thotë ai. Qëndrimi i hidratuar është shumë i rëndësishëm, dhe Patel rekomandon të pini shumë ujë kur keni ftohje ose grip.
Ushqimet me shumë yndyrë
Ushqimet e skuqura ose të pasura me yndyrna të ngopura kërkojnë shumë energji dhe ujë për t’u përpunuar në trup, shpjegon Patel.
“Kjo mund të marrë energji nga sistemi imunitar,” thotë ai. Për më tepër, këto ushqime mund të rrisin inflamacionin dhe të përkeqësojnë simptoma si bllokimi i hundëve dhe dhimbja e fytit, sipas Henderson.
Sheqeri
Akullorja mund të duket sikur qetëson fytin ndërsa e konsumoni, por sheqernat e përpunuara në fakt mund t’i përkeqësojnë simptomat.
“Ushqimet me sheqer mund të rrisin përkohësisht inflamacionin, gjë që mund ta bëjë bllokimin e hundëve dhe dhimbjen e fytit të ndihen më keq, si dhe mund të dobësojë pak reagimin e sistemit imunitar,” thotë Henderson.