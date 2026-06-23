Ura e Kerçit e mbyllur për trafik gjatë natës, dëgjohen shpërthime në të gjithë Krimenë e pushtuar dhe shpërthejnë zjarre
Shpërthime u dëgjuan në Krimenë e pushtuar përkohësisht natën e 22-23 qershorit, ndërsa një seri zjarresh shpërthyen në të gjithë gadishullin. Ura e Kerçit ishte gjithashtu e mbyllur për trafik gjatë gjithë natës.
Grupi i monitorimit Krymskyi Veter, duke cituar të dhëna të imazheve satelitore, raportoi shenja të reja zjarri në një terminal nafte në Kerç, i cili u godit në një sulm më 21 qershor dhe ka vazhduar të digjet që atëherë, transmeton Telegrafi.
Zjarre raportohen gjithashtu në hyrje të Kerçit dhe pranë qytetit të Baherove, ku ndodhen pozicionet e mbrojtjes ajrore S-300/S-400.
Vatra të reja zjarri u zbuluan gjithashtu në një terminal nafte në Portin e Kavkazit dhe në stacionin hekurudhor Pivdenna në Kerç.
Supernova+ raportoi se shpërthime ishin dëgjuar në të gjithë Krimenë, dhe më vonë në mëngjes tha se një sulm kishte goditur me sukses kompleksin e transportit dhe magazinimit të karburantit TES-Terminal.
Autoritetet e instaluara nga Rusia në Krime nuk kanë komentuar mbi zjarret apo sulmin.
Megjithatë, një kanal Telegram që raportonte mbi trafikun në Urën e Kerçit tha në orën 23:24 të 22 qershorit se trafiku rrugor përgjatë urës ishte pezulluar përkohësisht.
Lëvizja rifilloi vetëm më shumë se pesë orë e gjysmë më vonë, në orën 05:10 të mëngjesit të 23 qershorit. /Telegrafi/