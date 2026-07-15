Ukrainasit publikojnë pamjet e rrëzimit të helikopterit rus Mi-28 me dron
Forcat ukrainase thanë se një nga njësitë e saj të dronëve shkatërroi një helikopter rus Mi-28 ndërsa ishte në ajër mbi rajonin e Belgorod të Rusisë më 15 korrik, duke shënuar një tjetër rast të raportuar të dronëve ukrainasë që u përplasën me objektiva ajrore me vlerë të lartë.
Sipas një deklarate të publikuar nga Komandanti i Forcave të Sistemeve Pa Pilot, major Robert “Madyar” Brovdi më 15 korrik, operatorët nga Brigada e 427-të “RAROG” goditën helikopterin rreth orës 10:00 të mëngjesit pranë fshatit Vyazovoye në rajonin e Belgorod të Rusisë, transmeton Telegrafi.
Brovdi ndau pamjet e përplasjes në kanalin e tij zyrtar në Telegram, duke shkruar: “Mi-28 'Gjuetari i Natës' në tokë”.
Deklarata e komandantit nuk specifikoi se cili lloj droni u përdor dhe as nuk dha detaje shtesë rreth ekuipazhit të helikopterit apo shkallës së dëmit.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë nuk kishte komentuar mbi sulmin e raportuar në kohën e publikimit.
Mi-28 “Gjuetari i Natës” është helikopteri sulmues i Rusisë i projektuar për të sulmuar automjete të blinduara, objektiva tokësore dhe aeroplanë që fluturojnë ulët.
Platforma është e pajisur me një top automatik 30 mm, raketa antitank të drejtuara dhe është përdorur gjerësisht nga forcat ruse gjatë pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës.
Rrëzimi i raportuar vjen muaj pasi zyrtarët rusë të mbrojtjes pranuan se dronët kishin dalë si një kërcënim serioz për helikopterët ushtarakë. /Telegrafi/
A Russian Mi-28 helicopter hit by UAV operators of the Rarog brigade of the Unmanned Systems Forces.https://t.co/oTnx9HWO2h pic.twitter.com/Vi2XVpiwVe
— Yigal Levin (@YigalLevin) July 15, 2026