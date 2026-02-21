Ukraina sulmon thellë në Rusi, goditet fabrika që prodhon raketa
Një sulm me dronë, që dyshohet se është kryer nga Ukraina, ka goditur thellë territorin rus, duke synuar një fabrikë të prodhimit të raketave në rajonin e Udmurtisë.
Sipas autoriteteve lokale ruse, disa persona kanë mbetur të lënduar, ndërsa janë shkaktuar dëme materiale.
Guvernatori i rajonit bëri të ditur se dronët kanë goditur një zonë industriale, por nuk dha detaje të plota mbi objektivin e saktë. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të mos përhapin informacione të pakonfirmuara në rrjetet sociale.
Sipas raportimeve nga burime ushtarake ukrainase dhe media të pavarura, objektivi i sulmit ishte një fabrikë për prodhimin e raketave në qytetin Votkinsk, rreth 1400 kilometra larg kufirit me Ukrainën.
Fabrika thuhet se prodhon raketa balistike dhe sisteme të tjera të armatimit strategjik.
Si pasojë e incidentit, aeroporti në Izhevsk dhe disa aeroporte të tjera në rajon pezulluan përkohësisht fluturimet për arsye sigurie. Autoritetet ruse nuk kanë konfirmuar zyrtarisht dëmtime të mëdha në fabrikë, ndërsa nga Ukraina nuk ka pasur deklaratë zyrtare lidhur me operacionin.
Ky zhvillim shënon një tjetër përshkallëzim të tensioneve, duke treguar aftësinë e Ukrainës për të goditur objektiva strategjikë thellë brenda territorit rus. Situata mbetet e paqartë, ndërsa informacionet e plota priten në orët në vijim. /Telegrafi/