Ukraina po kontrakton rreth 1,000 raketa Patriot nga aleatët, thotë shefi i mbrojtjes
Ukraina po kontrakton një furnizim prej rreth 1,000 raketash për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot të projektuara nga SHBA-të me ndihmën e aleatëve dhe përmes një kredie nga Bashkimi Evropian, tha të martën ministri i mbrojtjes i Kievit.
Duke folur në një takim të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës, Yevhenii Khmara tha gjithashtu se shumica e raketave do të dërgohen vetëm në vitet e ardhshme dhe bëri thirrje për ndihmë më urgjente, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Në komentet e postuara më vonë nga Ministria e Mbrojtjes, Khmara tha se Ukraina po u kërkonte partnerëve të saj perëndimorë të siguronin më shumë raketa mbrojtëse ajrore nga stoqet e tyre.
Ai theksoi se Ukraina po pengohej nga një mungesë prej 27 miliardë dollarësh në financim për furnizimet me dronë.
Përmbledhja e ministrisë për takimin bëri të ditur se Khmara kishte paraqitur një plan për zhvillimin e luftës nga Ukraina që tashmë ishte duke u zbatuar së bashku me një listë të asaj që Kievi i konsideronte si kërcënimet më të mëdha të paraqitura nga Moska.
Khmara shtoi se Rusia nuk po arrinte asnjë përparim strategjik përgjatë vijës së frontit prej 1,200 km (750 milje), por Moska po kompensonte dështimet e saj në fushën e betejës me "terror kundër ukrainasve".
Rusia rifilloi sulmet e saj pothuajse të vazhdueshme me dronë dhe raketa ndaj Kievit të martën pas një ndalese të shkurtër për vizitën e negociatorëve të paqes të SHBA-së.
Zyrtarët thanë se pesë persona u vranë në kryeqytet së bashku me të tjerë në rajone të ndryshme.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i tha takimit se aleatët e Ukrainës nuk kishin zgjidhje tjetër veçse të rrisnin mbështetjen e tyre për t'i mundësuar Kievit "të shfrytëzonte mundësitë që po krijon tani në të gjitha frontet dhe të mbrohej në qiell". /Telegrafi/