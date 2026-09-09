Përfshihet nga flakët një ndërtesë në Bruksel, vazhdojnë kërkimet për viktima të mundshme
Një zjarr shpërtheu në një pallat apartamentesh në Avenue Louise në Bruksel, Belgjikë, duke i shtyrë zjarrfikësit të kërkonin në ndërtesë për viktima të mundshme, thanë autoritetet.
Departamenti i Zjarrfikësve të Brukselit u njoftua për flakët rreth orës 5:35 të mëngjesit sipas orës lokale të mërkurën, sipas zëdhënësit Walter Derieuw, i cituar nga transmetuesi VRT.
Zjarri është shuar që atëherë, por mbetet e paqartë nëse ka pasur viktima, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Në këtë moment, ne ende po kërkojmë në ndërtesë për viktima të mundshme", ka thënë Derieuw.
Një pjesë e Avenue Louise u mbyll për shkak të incidentit, duke shkaktuar ndërprerje në transportin publik.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme mbi shkakun e zjarrit ose viktimat e mundshme. /Telegrafi/