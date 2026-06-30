Ukraina godet qendrën satelitore ruse
Ukraina ka kryer një sulm me dron ndaj një qendre të komunikimit satelitor të Rusisë në Dubna, pranë Moskës.
Kështu ka bërë të ditur presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, i cili ka deklaruar se ky objekt është goditur për herë të dytë.
Sipas liderit ukrainas, qendra ruse, e cila ndodhet mbi 500 kilometra larg kufirit ukrainas, përdorej për operacione zbulimi dhe për koordinimin e veprimeve ushtarake të Moskës në luftën kundër Ukrainës.
Presidenti ukrainas tha se forcat e Kievit së fundmi kanë arritur të godasin katër qendra të ngjashme ruse, duke theksuar se këto operacione janë pjesë e një strategjie më të gjerë për të kufizuar aftësitë ushtarake të Rusisë.
“Ne po zbatojmë hap pas hapi planin tonë të sanksioneve me rreze të gjatë dhe po e bëjmë sa më të vështirë për shtetin agresor zhvillimin e operacioneve të pushtimit kundër Ukrainës dhe okupimin e territoreve tona”, deklaroi Zelensky në një reagim të publikuar në platformën X.
Ai shtoi se Ukraina po përgatit edhe operacione të tjera kundër objekteve të ngjashme ushtarake ruse. /Telegrafi/