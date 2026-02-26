Ukraina akuzon Putinin për 'më shumë terror'
Ministri i Jashtëm i Ukrainës tha se ishte koha për t’u “përgjigjur me forcë, jo me dobësi”, pas sulmeve të Rusisë gjatë natës.
“Kur e gjithë bota kërkon që Moska ta ndalë më në fund këtë luftë të pakuptimtë, Putini vë bast për më shumë terror, sulme dhe agresion”, tha Andrii Sybiha.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, deklaroi se Rusia shënjestroi infrastrukturën kritike dhe ndërtesat rezidenciale të Ukrainës me 420 dronë dhe 39 raketa gjatë natës.
Sipas Sybihas, ishte "urgjente" që të merren vendime të reja në lidhje me paketat e ndihmës për mbrojtjen dhe sanksionet ndaj Moskës.
Ai shtoi se kishte “disa shantazhues” në BE që po bllokonin vendimet e mbrojtjes kolektive, të cilat në fund të fundit “dobësojnë Evropën dhe përfitojnë Rusinë”.
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 26, 2026
Ndryshe, katër kompani ukrainase të mbrojtjes kanë nënshkruar marrëveshje partneriteti me kompani nga Danimarka, Finlanda dhe Letonia në kuadër të nismave të prodhimit të përbashkët “Build with Ukraine”, ka njoftuar presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
“Ne po zgjerojmë prodhimin e përbashkët të dronëve për t’u mbrojtur nga sulmet ruse sot dhe për t’u mbrojtur dhe penguar në të ardhmen”, tha Zelensky.
Vlera totale e dokumenteve të marrëveshjes së nënshkruar midis prodhuesve ukrainas të mbrojtjes dhe partnerëve të tyre evropianë është rreth 800 milionë euro, sipas njoftimit për shtyp të Këshillit të Industrisë së Mbrojtjes të Ukrainës. /Telegrafi/