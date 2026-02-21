UBT: Pjesëmarrje rekord në Testin Provues të Arritshmërisë, të organizuar nga ‘UBT International Smart Schools” - mbi 1,500 nxënës nga e gjithë Kosova
UBT International Smart Schools bën të ditur se ka organizuar me sukses edicionin e dytë të Testit Provues të Arritshmërisë, me mbi 1,500 nxënës të klasave të 9-ta nga e gjithë Kosova që morën pjesë.
Siç bëhet e ditur në njoftim ky test, i vetmi i këtij lloji në vend, ka për qëllim vlerësimin gjithëpërfshirës të njohurive të nxënësve dhe do t’u ofrojë atyre që kanë sukses mundësinë për të fituar bursa shkollimi nga 25% deri në 100% në UBT International Smart Schools.
Testi u zhvillua online dhe pa pagesë, duke mundësuar pjesëmarrje të lehtë nga çdo vend. Ai u nda në katër pjesë kryesore:
Gjuhët dhe Komunikimi – Gjuhë Shqipe dhe Gjuhë Angleze
Shkencat e Natyrës – Biologji, Kimi dhe Fizikë
Shkencat Shoqërore – Histori dhe Gjeografi
Matematika dhe Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
“Ky test provues ishte një mundësi unike për nxënësit që të testojnë njohuritë e tyre dhe të hapin rrugën drejt një arsimi cilësor, inovativ dhe ndërkombëtar. Pjesëmarrja rekord e mbi 1,500 nxënësve tregon interesin e madh të të rinjve për të zhvilluar potencialin e tyre akademik dhe për të përfituar nga mundësitë e bursave të ofruara”, thuhet në njoftim.
UBT International Smart Schools falënderon të gjithë nxënësit dhe prindërit për besimin dhe pjesëmarrjen, duke theksuar se përkushtimi ndaj arsimit dhe inovacionit mbetet prioritet kryesor i institucionit.
Për më shumë informacione mbi programet dhe mundësitë e tjera të UBT International Smart Schools, mund të kontaktoni në 046 332 233. /Telegrafi/