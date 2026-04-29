Policia e Kosovës ka njoftuar se janë sulmuar me sprej dy person në Obiliq.

Në raportin policor bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën, në ora 19:25.

“Dy viktimat meshkuj kosovarë kanë raportuar se janë sulmuar me sprej nga dy të dyshuar meshkuj kosovarë si dhe janë dëmtuar me thikë gomat e veturës së tyre”, thuhet në raport.

Viktimat kanë marrë tretman mjekësor, ndërsa të dyshuarit gjenden në kërkim policor. /Telegrafi/

