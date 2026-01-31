U qëllua me armë në derë të shtëpisë për një sms, vdes në spital 45-vjeçari nga Shijaku
Ka ndërruar jetë Denis Çumani, 45 vjeç, nga Shijaku, i cili u plagos me armë zjarri mbrëmjen e së martës, më 27 janar, në derën e banesës së tij. Ai ishte shtruar në spital në gjendje të rëndë prej disa ditësh, por nuk arriti t’u mbijetojë plagëve të marra.
Sipas hetimeve, mbrëmjen e ngjarjes në banesën e Çumanit kanë shkuar dy kushërinjtë D.F dhe I.F. Fillimisht ata e kanë dhunuar fizikisht dhe më pas kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të tij, duke e plagosur rëndë, pasi plumbi i ka përshkuar trupin tejpërtej, raporton Klan News.
Burime bëjnë me dije se konflikti ka pasur si shkak një vajzë. Çumani i kishte dërguar mesazhe asaj, në një kohë kur ajo ishte në një lidhje me D.F. Pak ditë para ngjarjes, vajza ishte takuar me D.F dhe kishin frekuentuar një lokal, ku gjatë qëndrimit aty ajo ka marrë sërish mesazhe nga Çumani, të cilat janë vënë re nga D.F.
Pas shoqërimit të vajzës në banesë, D.F ka marrë kushëririn e tij, I.F, dhe së bashku janë drejtuar drejt shtëpisë së Çumanit, ku ka ndodhur ngjarja e rëndë.
Dy autorët e dyshuar janë shpallur në kërkim nga policia.