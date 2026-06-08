U ndodhë sërish rusëve, hedhin bombë në territorin e tyre - Belgorod
Një shpërthim i fuqishëm u raportua pranë qytetit rus të Belgorodit më 8 qershor. Vendasit thonë se një bombë ruse mund të ketë rënë në zonë.
Media lokale Pepel fillimisht raportoi se shpërthimi u shkaktua nga një bombë ruse, transmeton Telegrafi.
Më vonë sugjeroi se shpërthimi mund të ketë ndodhur në një depo municionesh të goditur nga një dron ukrainas.
Stafi operativ i Belgorodit pretendoi se "shpërthimi" dëmtoi shtëpi dhe një ndërtesë zyrash në fshatin Belovskoye pranë Belgorodit, dhe se pesë gra vuanin nga tronditje.
Në anën tjetër, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ditë më parë i ka dërguar një letër të hapur presidentit rus Vladimir Putin nga i cili kërkon armëpushim. /Telegrafi/