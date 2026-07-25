Zelensky paralajmëron për sulm 'masiv' rus brenda 48 orëve
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar për një sulm të ri "masiv" rus ndaj Ukrainës.
Në një postim në X, udhëheqësi ukrainas tha se inteligjenca sugjeroi që Moska kishte "përgatitur raketa" për një sulm "brenda 48 orëve të ardhshme".
"Ju lutemi kujdesuni për veten dhe kushtojini vëmendje alarmeve për sulme ajrore", shkroi ai, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen pasi autoritetet ukrainase thanë se sulmet me raketa ruse në rajonin e Kievit të premten vranë të paktën 10 persona dhe plagosën rreth 100 të tjerë.
Sulmet thuhet se goditën një ekspozitë armësh ku ishin të pranishëm përfaqësues të industrisë së mbrojtjes ukrainase.
Pesë persona të tjerë u vranë pas sulmeve ajrore me bomba të drejtuara në Slovyansk, sipas Zelensky.
Ministrja e Jashtme e Letonisë konfirmoi se konsullata letoneze në Slovyansk u dëmtua në sulme.
Duke iu përgjigjur lajmit në një deklaratë të postuar në mediat sociale, Kaja Kallas, diplomatja më e lartë e Bashkimit Evropian, tha se sulmi ndaj konsullatës "nënvizon shpërfilljen e plotë të Moskës për ligjin ndërkombëtar".
"Letonia ka mbështetjen tonë të plotë", shtoi ajo.
Ukraine continues applying long‑range sanctions in response to Russian strikes. Last night, the warriors of our Defense Forces hit targets across different regions of Russia that are fueling this war.
Once again, a plant in Kirov was struck – the one supplying components for the… pic.twitter.com/D0Z6bFRiww
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026
Të shtunën, Zelensky konfirmoi se forcat ukrainase kishin kryer sulme në një strukturë armësh në Kirov të premten në mbrëmje.
Ukraina gjithashtu shënjestroi një rafineri nafte në Tyumen, një strukturë logjistike në Jekaterinburg dhe një depo karburanti dhe lubrifikantësh në Rostov-mbi-Don, tha ai.
"Ne gjithashtu arritëm rezultate shumë të forta me sulme me rreze të gjatë veprimi në Detin Kaspik - duke përfshirë anijet e përdorura në dërgesat e ngarkesave ushtarake që përfshinin Iranin, si dhe një anije luftarake", shtoi ai, ndërsa ndau edhe pamje video që duket se tregojnë pasojat e disa prej sulmeve.
Në Ukrainë, një person vdiq dhe nëntë u plagosën pas një sulmi rus në rajonin juglindor të Zaporizhzhias të shtunën, sipas autoriteteve lokale.
Zelensky do të takohet me presidentin e SHBA-së Donald Trump në Uashington javën e ardhshme, ndërsa SHBA-të dhe Ukraina vazhdojnë të diskutojnë propozimet e paqes për t'i dhënë fund luftës, e cila filloi pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022.
Zelenskyy tha të mërkurën se kishte folur me të dërguarin special të SHBA-së, Steve Witkoff, dhe Jared Kushner, dhëndrin e Trump, rreth përpjekjeve për t'i dhënë fund konfliktit.
"Një bisedë e mirë dhe e rëndësishme se si të aktivizohet diplomacia dhe të afrohet paqja", tha ai.
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Më herët këtë javë, Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov u ul me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, në margjinat e samitit të ministrave të Jashtëm të ASEAN (Shoqata e Kombeve të Azisë Juglindore) në Filipine.
Sipas Kremlinit, Lavrov e shfrytëzoi takimin për të paralajmëruar Uashingtonin kundër shitjes së vazhdueshme të armëve në Kiev.
"Lavrov informoi homologun e tij amerikan mbi situatën aktuale përgjatë vijës së frontit dhe theksoi se do të ishte e papranueshme të armatoset më tej regjimi i Kievit", thuhej në një deklaratë nga ministria e jashtme ruse.
Duke folur me gazetarët pas takimit, Rubio tha se dyshja pati një bisedë "të mirë" dhe "të sinqertë", por nuk pranoi të jepte më shumë detaje.
I pyetur konkretisht për deklaratën e Kremlinit, Rubio tha: "Ne shesim armë nëpërmjet PURL, e cila është një iniciativë që kemi nëpërmjet NATO-s dhe në këtë jemi të përfshirë. Nuk ka pasur asnjë ndryshim në politikën tonë në këtë drejtim".
"Ne duam një marrëveshje paqeje. Ne duam që lufta të mbarojë", shtoi ai. /Telegrafi/