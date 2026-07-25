Aeroplani përplaset mbi shtëpinë e një familjeje në Gjermani, dy persona humbin jetën
Një aksident dramatik aeroplani ndodhi pak para orës 11:00 të mëngjesit në Ganderkesee të Gjermanisë, një aeroplan u përplas në çatinë e një ndërtese banimi.
Pasi një trup u gjet fillimisht në vendngjarje, një dyshim tragjik u konfirmua në pasdite: një person tjetër humbi jetën në aksident, transmeton Telegrafi.
Një përplasje e fortë tronditi Stettiner Weg të qetë në Ganderkesee pranë Oldenburgut ( Saksonia e Poshtme) këtë mëngjes.
Një aeroplan i lehtë kishte humbur lartësinë dhe, në orën 10:56 të mëngjesit, u përplas me hundën përpara në çatinë e një ndërtese në një kënd. Kabina e pilotit u shkatërrua plotësisht, krahët u thyen dhe mbeturinat ranë si shi.
“Dëgjova zhurmën e madhe. Mendova menjëherë se kishte ndodhur diçka e keqe. Kur pashë gjithçka, u trondita shumë. Mezi kishte mbetur asgjë nga aeroplani”, i tha një banor Bild.
Menjëherë pas rrëzimit të aeroplanit, nisi një operacion i madh kërkimi. Zjarrfikësit kontrolluan çatinë nga një shkallë rrotulluese, policia rrethoi zonën, evakuoi të gjitha shtëpitë brenda një rrezeje prej 100 metrash dhe mbylli hapësirën ajrore mbi vendin e rrëzimit.
Ekipet e ndihmës së shpejtë zbuluan shpejt një trup në rrënojat, por duhej të supozonin se brenda ishte një person i dytë. Pavarësisht përdorimit të dronëve, ky person nuk mundi të gjendej fillimisht.
Nga ora 14:00, një vinç u përpoq të tërhiqte rrënojat nga çatia. Fillimisht, kjo nuk pati sukses; sipas BILD, vinçi kishte ngecur në shkallë.
Rreth orës 16:40, vinçi më në fund ia doli mbanë dhe punëtorët e shpëtimit pak më vonë gjetën personin e zhdukur brenda aeroplanit. Edhe ai nuk kishte mbijetuar.
Familja që jetonte në shtëpi është aktualisht me pushime. Një inxhinier ndërtimi duhet të përcaktojë nëse ata mund të kthehen në shtëpinë e tyre më vonë apo nëse ndërtesa është në rrezik shembjeje. /Telegrafi/