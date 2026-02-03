U kap me narkotikë, Prokuroria e Pejës kërkon paraburgim për zyrtarin korrektues të Dubravës
Prokuroria Themelore në Pejë ka parashtruar kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një zyrtari të Shërbimit Korrektues në Dubravë, i cili është kapur me narkotikë.
Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin, zëdhënësi i Prokurorisë, Shkodran Nikçi, duke bërë të ditur se rasti është duke u hetuar dhe masa e paraburgimit është e nevojshme për sigurimin e procesit penal.
Ndryshe, Shërbimi Korrketues i Kosovës dje njoftoi se ka pezulluar nga detyra zyrtarin korrektues S.D tek i cili janë gjetur të fshehura substanca të dyshuara narkotike, që dyshohet se kishte për qëllim t’i fuste brenda Qendrës Korrektuese të Dubravës.
Sipas njoftimit zyrtar të ShKK-së, rasti është parandaluar falë informacioneve nga institucionet e sigurisë dhe masa e pezullimit do të mbetet në fuqi deri në një vendim tjetër institucional. /Telegrafi/