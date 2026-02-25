U arrestua në Merdar me 1 milion euro, pezullohet nga detyra efektivi i Komisariatit 5 në Tiranë
Punonjësi i Policisë i Komisariatit nr. 5 në Tiranë, Aurel Kaziu, i arrestuar në pikën kufitare të Merdares nga Policia e Kosovës, është pezulluar nga detyra nga Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit.
Një ditë më parë autoritetet e pikës kufitare të Merdares zbuluan se në automjetin më të cilin udhëtonte i riu ishin fshehur 1 milion euro.
1 milion euro në automjet, kontrolli në kufi dhe arrestimi i të dyshuarve – gjithçka nga rasti i shpëlarjes së parave
A2 CNN raporton se Kaziu ishte larguar një ditë më parë në drejtim të Kosovës, pasi ka mbyllur shërbimin e natës dhe në vijim kishte dy ditë pushimi.
Kaziu nuk ka njoftuar drejtuesit e tij se do dilte jashtë kufirit.
Top Lajme
Jobs
Deals