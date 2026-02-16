Turisti britanik kryen një sulm të dhunshëm në aeroportin e Hong Kongut - 'shkatërroi gjithçka që i doli përpara'
Një turist britanik ka shkaktuar skena kaosi brenda Hong Kong International Airport, duke rrëzuar dhe shkatërruar disa makina për pasagjerët.
Pamjet tronditëse tregojnë 35-vjeçarin duke shtyrë me forcë makinat e “check-in-it”, të cilat bien njëra pas tjetrës në sallën e nisjeve.
Dëshmitarët e habitur e panë ndërsa ai mori një shufër metalike dhe goditi një nga pajisjet e rrëzuara, përpara se të largohej i zemëruar.
British Tourist Arrested After Rampage at Hong Kong Airport
A 35-year-old British man has been arrested after damaging self-service check-in kiosks early Monday morning at Hong Kong International Airport.
The incident occurred at around 6am in Aisle J of Terminal 1. Roughly 10… pic.twitter.com/L1Q24p2Ug8
— NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026
Policia mbërriti shpejt në vendngjarje dhe arriti ta neutralizojë dhe arrestojë.
Sipas raportimeve, burri kishte tentuar të blinte një biletë avioni para se të humbiste kontrollin, duke dëmtuar gjithsej dhjetë kioska dhe pajisje të tjera në terminal.
Në çantën e shpinës iu gjetën gjithashtu katër tableta Viagra, të cilat në Hong Kong kërkojnë recetë mjekësore për posedim.
Autoritetet nuk kanë bërë publik identitetin e tij, ndërsa motivi i shpërthimit të dhunshëm mbetet ende nën hetim.
Një zëdhënës i aeroportit tha se stafi i sigurisë reagoi menjëherë dhe paralajmëroi burrin të ndalonte para se të thërritej policia. /Telegrafi/