Tubimi i Vuçiqit në Kumanovë, Zhernovski: Pse bullgarët janë rrezik për qeverinë, e serbët jo?
Shoqata “Paqe, Harmoni, Stabilitet”, e cila e përshkruan veten si një shoqatë qytetarësh për avancimin e të drejtave dhe interesave të komuniteteve etnike, ka lëshuar një thirrje publike për mbështetje të Presidentit serb Aleksandar Vuçiq. Thirrja u drejtohet “të gjithë qytetarëve të Maqedonisë” për të qenë pjesë e tubimit publik më 23 maj të këtij viti në Kumanovë në mbështetje të presidentit të fqinjit tonë verior. Pikërisht për këtë reagoi sekretari ndërkombëtar i LSDM-së, Andrej Zernovski.
Ai akuzon qeverinë për dyfytyrësi dhe beson se sjellja e tyre do të kishte qenë ndryshe nëse një tubim i ngjashëm do të ishte organizuar në mbështetje të kryeministrit bullgar Rumen Radev.
“Vetëm imagjinoni se çfarë do të kishte ndodhur nëse, për shembull, një tubim në mbështetje të Radev do të ishte organizuar nesër në Maqedoni. Mickoski, Mucunski dhe i gjithë rrjeti i tyre mediatik Orban do të kishin bërtitur për “ndërhyrje në punët e brendshme”, “sovranitet të rrezikuar”, “tradhti kombëtare” dhe do të kishin mbajtur konferenca për shtyp çdo dy orë.
Kjo (heshtje) është prova më e mirë e politikës së tyre hipokrite. Ndërhyrja në politikën e një vendi tjetër nuk është problem - problemi i vetëm për ta është se kush e bën atë", tha Zhernovski.
Anëtari i LSDM-së me tezën e tij mbi, siç thotë ai, narrativën e qeverisë.
"Nëse 3,504 bullgarë në vendin tonë papritmas paraqiten si një rrezik i madh për shtetin dhe popullin, atëherë si është e mundur që 35.939 serbë në Maqedoni të mos jenë një kërcënim për identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase?"", pyet Zhernovski./Telegrafi/