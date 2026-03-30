Trupat izraelite skijojnë në Libanin jugor - pasi Netanyahu urdhëron një pushtim më të gjerë
Izraeli ka ndarë pamje të asaj që thotë se janë ushtarë që skijojnë nga Siria në Libanin jugor.
Kjo vjen pasi Benjamin Netanyahu njoftoi një zgjerim të pushtimit të Izraelit në zonë për të zgjeruar më tej, atë që ai e quan "zona ekzistuese e sigurisë tampon".
Në video, ushtarët e parë përmes shikimit të natës mund të shihen duke lëvizur nëpër terren me borë, transmeton Telegrafi.
Kryeministri izraelit më parë tha se kishte urdhëruar ushtrinë e tij të shtonte shënjestrimin ndaj grupit militant Hezbollah të mbështetur nga Irani.
Gjatë një vizite në Izraelin verior, ai tha: "Ne jemi të vendosur të ndryshojmë rrënjësisht situatën në veri".
Netanyahu tha gjithashtu: "Ne eliminuam mijëra terroristë të Hezbollahut dhe mbi të gjitha, eliminuam kërcënimin e madh të 150,000 raketave dhe raketave që kishin për qëllim shkatërrimin e qyteteve të Izraelit".
"Hezbollahu ende ka një aftësi të mbetur për të lëshuar raketa drejt nesh", shtoi Netanyahu. /Telegrafi/
❄️🎿WATCH: Troops from the Alpinist Unit carried out a targeted operation across complex, snow-covered terrain, from the Syrian Hermon to the Mount Dov area, to locate and dismantle terrorist infrastructure and gather critical intelligence, as well as prevent terrorist…
— Israel Defense Forces (@IDF) March 29, 2026