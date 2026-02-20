Trump urdhëron publikimin e të gjitha dokumenteve për UFO-t dhe jetën aliene
Donald Trump ka urdhëruar Pentagonin dhe agjencitë e tjera amerikane që të publikojnë “dosjet qeveritare që lidhen me jetën aliene dhe jashtëtokësore”.
Në një postim në Truth Social, presidenti amerikan pretendoi se vendimi i tij ishte “bazuar në interesin e jashtëzakonshëm të treguar” dhe e quajti çështjen “jashtëzakonisht interesante dhe të rëndësishme”.
Ai shkroi: "Bazuar në interesin e jashtëzakonshëm të treguar, unë do t'i drejtoj Sekretarit të Luftës dhe Departamenteve dhe Agjencive të tjera përkatëse që të fillojnë procesin e identifikimit dhe publikimit të dosjeve qeveritare që lidhen me jetën aliene dhe jashtëtokësore, fenomenet ajrore të paidentifikuara (UAP) dhe objektet fluturuese të paidentifikuara (UFO), si dhe çdo informacion tjetër që lidhet me këto çështje shumë komplekse, por jashtëzakonisht interesante dhe të rëndësishme".
Njoftimi erdhi vetëm disa orë pasi Trump akuzoi Barack Obamën për zbulimin e informacionit të klasifikuar gjatë një interviste të publikuar të shtunën, në të cilën ish-presidenti tha se beson që alienët janë të vërtetë.
Duke u shfaqur në podcastin e Brian Tyler Cohen, Obama tha: “Ata janë të vërtetë, por unë nuk i kam parë dhe nuk po mbahen në Zonën 51”.
"Nuk ka asnjë strukturë nëntokësore përveçse nëse ekziston ky komplot i madh dhe ata e fshehën atë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara", shtoi Obama.
Në një postim në Instagram, 64-vjeçari sqaroi se donte të thoshte "shanset janë të mira që të ketë jetë atje jashtë" dhe tha se nuk kishte parë "asnjë provë" të ekzistencës së alienëve gjatë mandatit të tij në detyrë.
Kur u pyet për komentet e Obamës, Trump tha: “Ai nuk supozohet ta bëjë këtë”.
"Ai bëri një gabim të madh", vazhdoi presidenti amerikan.
I pyetur nëse mendon edhe ai se alienët janë të vërtetë, Trump tha: “Nuk e di nëse janë të vërtetë apo jo.
"Nuk kam ndonjë mendim për këtë. Nuk flas kurrë për këtë. Shumë njerëz flasin kështu. Shumë njerëz e besojnë", shtoi ai. /Telegrafi/