Trump urdhëron ndërprerjen e tregtisë së SHBA-së me Spanjën
Donald Trump ka fjalë të ashpra për Spanjën, duke e veçuar vendin si një "partner të tmerrshëm në NATO".
"Ata nuk marrin pjesë. Ata nuk paguajnë. Unë nuk dua të kem asgjë me Spanjën. Ndërpriteni të gjithë tregtinë me Spanjën, ju lutem", tha Trump.
Ai theksoi se Spanja "fiton kaq shumë para me ne", por ai do të "sigurohet që ata të fitojnë shumë më pak", transmeton Telegrafi.
"Nuk kemi pse të tregtojmë me ta. Nuk dua të bëj më tregti me ta. Në rregull. Merreni menjëherë. As mos u flisni atyre. Ata janë njerëz të këqij pa shpresë", tha Trump.
Shifrat e reja të NATO-s të publikuara dje tregojnë se Spanja është një nga disa vende që nuk e përmbushin objektivin e vjetër të aleancës për të investuar 2% të PBB-së së tyre në mbrojtje.
Spanja gjithashtu mohoi lejen e SHBA-së për të përdorur baza ushtarake të operuara bashkërisht në territorin e saj për të sulmuar Iranin.
E Spanja është përgjigjur. Zyra e kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez iu përgjigj shpejt komenteve të Trump, duke thënë se ato po konsideroheshin si "biznes si zakonisht".
Zyra e tij theksoi se Spanja gëzon "lidhje të forta sociale, kulturore dhe ekonomike" dhe nuk ka ndërmend ta ndryshojë këtë. /Telegrafi/