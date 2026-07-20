Trump thotë se sulmet amerikane godasin Iranin në "nder" të ushtarëve amerikanë të vrarë
Presidenti Donald Trump thotë se sulmet e fundit nga SHBA-të e goditën Iranin "shumë rëndë", duke shtuar se sulmet ishin "në nder" të tre ushtarëve amerikanë të vrarë në ditët e fundit - dy në Jordani, një në Irak.
Në orët e para të së hënës sipas orës lokale, Komanda Qendrore Amerikane (Centcom) tha se kishte nisur një "valë të re" sulmesh për natën e nëntë radhazi, ndërsa shpërthime u dëgjuan në të gjithë Iranin.
SHBA-të thanë se kishin synuar vendet ushtarake dhe rrjetet e komunikimit për të "zvogëluar më tej" sulmet e Teheranit ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
Irani tha se ishte përgjigjur me një "sulm të papritur" në Siri dhe kishte synuar avionë amerikanë në aeroportin e Akabës në Jordani.
Diku tjetër në rajon, forcat e armatosura të Kuvajtit thanë se kishin kapur dronë iranianë, transmeton Telegrafi.
Lidhur me sulmet amerikane, agjencia e lajmeve Tasnim e Iranit raportoi se disa qytete ishin goditur, duke përfshirë Tabrizin, Chabaharin, Konarak, Bandar Mahshahr dhe Bandar Imam Khomeini.
Gjithashtu, media shtetërore iraniane raportoi se dy cisterna nafte kishin shpërthyer ndërsa anijet përpiqeshin të kalonin ngushticën.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) tha se cisternat po kalonin nëpër atë që e quajti një "rrugë jugore e pasigurt dhe e rrezikshme" e ngushticës dhe "shpërthyen dhe u ndalën". Centcom i kundërshtoi pretendimet.
IRGC shtoi se ngushtica "nuk do të jetë e sigurt për tranzitin e produkteve petrokimike, as edhe një pikë të vetme nafte dhe gazi" për sa kohë që sulmet amerikane vazhdojnë dhe se do të përgjigjet me një "operacion ndëshkues".
Gjatë fundjavës, SHBA-të konfirmuan se një ushtar ishte vrarë pas një sulmi iranian në Irakun verior të shtunën.
Ky lajm erdhi pasi SHBA-të thanë se një sulm i veçantë në një bazë në Jordani të premten kishte vrarë dy ushtarë atje. Të dy tani janë identifikuar nga Pentagoni si Isabella Gonzales, 19 vjeç, dhe Tyler James Feehan, 25 vjeç.
Një ushtar i tretë u shpall i zhdukur pas sulmit në Jordani, dhe zyrtarët amerikanë thonë se "mbetje të paidentifikuara" janë gjetur gjatë procesit të kërkimit.
Ndërsa sulmet vazhduan gjatë fundjavës midis SHBA-së dhe Iranit, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se SHBA-të "mbeten gjithmonë të hapura për një zgjidhje diplomatike".
Ai tha gjithashtu se "bota duhet të vendosë nëse do të lejojë apo jo që një rrugë ujore ndërkombëtare të jetë nën kontrollin" e Iranit, duke thënë se Teherani po e përdorte rrugën vendimtare të transportit detar si levë.
Komentet e tij vijnë ndërsa një marrëveshje paraprake e arritur në mesin e qershorit për të ndaluar luftimet ka dështuar, me negociatat për një paqe të përhershme që kanë bërë pak përparim pasi Trump deklaroi se marrëveshja kishte "mbaruar" më 8 korrik. /Telegrafi/