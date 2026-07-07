Trump thotë se po 'testonte njerëzit' me kërkesat për shpenzime në mbrojtje
SHBA-të kanë investuar "triliona dollarë" në NATO, u tha Donald Trump gazetarëve në Ankara.
"Pse? Për të mbrojtur vendet evropiane dhe të tjerët, Kanadanë. Unë them se është në rregull, por do të mendonit se ata do të ishin shumë të gatshëm të bënin diçka për të na ndihmuar, dhe në të vërtetë nuk ishin", shtoi ai.
Presidenti amerikan më pas theksoi veprimet e Keir Starmer, i cili dha dorëheqje si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar më 22 qershor, transmeton Telegrafi.
"Në rastin e Mbretërisë së Bashkuar, kryeministri - mendoj se ai nuk është më atje, ndoshta për shkak të kësaj. Ishte një gjë shumë jopopullore që bëri. Ai tha, 'jo, ne do të ndihmojmë pasi të mbarojë lufta'. Unë thashë se nuk kam nevojë për atë lloj ndihme”, shtoi Trump.
"Ne nuk kishim nevojë për asnjë ndihmë fare. Dhe në një farë mënyre, unë po testoja njerëzit. Po testoja për të parë nëse ata do të ishin atje apo jo", theksoi për fund Trump. /Telegrafi/