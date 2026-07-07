Trump arrin në Ankara për Samitin e NATO-s
Pas arritjes së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në Samitin e NATO-s që po mbahet në Ankara të Turqisë, edhe presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë – SHBA, Donald Trump ka arritur për Samit.
Ai sapo është takuar para aeroplanit presidencial Air Force One me nikoqirin, presidentin turk Recep Tayyip Erdogan i cili ka dalë për t’i uruar mirëseardhje, transmeton Telegrafi.
Që nga marrja e mandatit të dytë, Trump vazhdimisht ka lavdëruar liderin turk dhe e ka cilësuar si mik të mirë të SHBA-së si dhe një anëtarë i rëndësishëm i NATO-s.
Ndryshe në Samtin e Ankarasë po pritet më së shumti për rritjen e shpenzimeve në mbrojtje të vendeve anëtare të Aleancës më të fuqishme.
Trump vazhdimisht ka kritikuar vendet anëtare për mos shpenzim të madh në industrinë mbrojtëse duke mos e rritur pragun e kërkuar nga ai nga 3 në 5 për qind. /Telegrafi/